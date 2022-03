Alhaurín el Grande conmemora el Día Internacional de la Mujer 2022

«Conmemora mos el Día internacional de las mujeres con más energía y empeño que nunca. Hacemos un llamamiento a nuestra juventud y a todas las generaciones para promover la igualdad los 365 días del año, para que deje de ser un espejismo y, en un futuro próximo, la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Lograrlo está en nuestras manos, es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia social».

Así finalizaba la lectura del manifiesto que hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha leído enmarcado en los actos organizados por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en consenso con el Consejo Municipal de la Mujer en la casa de la cultura. Una jornada reivindicativa en la que se pretende visibilizar el papel de la mujer y pedir la igualdad real.

En esta jornada, se ha procedido a la inauguración de una exposición de los trabajos de las mujeres que participan en los talleres de Igualdad de pintura al óleo. Unos trabajos muy especiales realizados durante el confinamiento.

«Hoy es un día en el que seguimos dando a conocer esas desigualdades que día a día vive la mujer y que creo que es importante que no normalicemos, que no veamos eso como algo normal si no que sigamos trabajando por conseguir logros que la mujer necesita, y que necesita que se le reconozcan muchas de las cosas que hace que todavía no se reconocen», señala la alcaldesa Toñi Ledesma.

«Tenemos que seguir trabajando por esa igualdad real, que solo puede venir de la mano de los hombres y de las mujeres. La mujer sola nunca va a poder conseguir esa igualdad», añade.

Igualmente, se ha realizado una concentración a las puertas de estas instalaciones municipales donde se ha llevado a cabo un minuto de silencio. Tras este, ya en el salón de actos, se ha hecho entrega del premio del concurso de dibujo a los alumnos de sexto del IES Pablo Ruiz Picasso. Un dibujo que es la imagen del cartel de este año. Se trata de una iniciativa que propone a los centros el trabajo en equipo y la educación en igualdad.

Por último, se ha llevado a cabo una mesa redonda titulada ‘Mujer y deporte’ en la tres deportistas alhaurinas han expuesto sus experiencias y visibilizado las dificultades que existen siendo mujeres y deportistas.

Sin duda, son ejemplo de lucha y superación. La alcaldesa de la localidad, Toñi Ledesma, tomó tras esta mesa la palabra poniendo de relevancia el papel de la mujer en la sociedad.

Igualmente tuvo un recuerdo para las mujeres que durante estos días viven la desgracia de la guerra y para las mujeres de la localidad desde su día a día ponen un granito de arena para mejorar la sociedad.

Pero este acto es solo uno de otros muchos que por parte del Ayuntamiento se propone durante el año para visibilizar a la mujer y luchar por la Igualdad. Desde la RTVAlhaurín les iremos informando de cada uno de ellos de manera puntual.