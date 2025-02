Alhaurín el Grande ya está listo para vivir uno de los eventos más esperados del año: El carnaval 2025. La Biblioteca Municipal ha sido el escenario del acto de presentación del cartel y el programa de actividades de esta edición, que promete ser una de las más vibrantes de los últimos años.

El evento comenzó con las actuaciones de la murga ‘Los Leones’, quienes animaron a los asistentes con su característico humor y energía.

La acto estuvo conducido por el carnavalero Luis Santos junto con la concejala de Fiestas, Ana Belén Ordóñez, quien destacó la importancia de esta festividad para la localidad: “Hoy es un día importante para todos los que amamos estas fiestas, hoy presentamos el que será el Carnaval 2025 y también es muy importante porque es el 35º concurso de agrupaciones carnavalescas de la Villa de Alhaurín el Grande. Ya son 35 años del concurso del carnaval.”

Uno de los momentos más emocionantes de la tarde fue la entrega de diplomas a los finalistas del concurso de cartel infantil, un certamen que fomenta la creatividad de los más jóvenes. Los diplomas fueron entregados por el concejal de Cultura, Luis Guerrero, y la concejala de Servicios Operativos, Elisa Rueda. Los finalistas fueron: Samuel García, de 5º A del Colegio Salvador González Cantos (segundo finalista); Carmen Bravo, de 6º B del Colegio Pablo Ruiz Picasso (primera finalista); y la ganadora, Alegría García, de 5º A del Colegio Salvador González Cantos.

Posteriormente, se presentó el cartel del carnaval 2025, diseñado por del artista alhaurino Juan Pablo Rueda, y el esperado programa de actividades que abarcará desde el sábado día 1 hasta el domingo día 9 de Marzo. Como novedad, con respecto a los últimos años, se hará una Fiesta joven después del pregón. Pueden ver el programa de eventos del carnaval en nuestra web.

La persona homenajeada de este año será Remedios Cabrera por su gran trabajo y contribución al Carnaval de Alhaurín el Grande. Un reconocimiento con el que se mostró muy emocionada: “Llevo muchos años trabajando en el área de fiestas y en el carnaval. Me he involucrado mucho, porque me gusta mucho, pero no me lo esperaba y me siento muy honrada.”

Por supuesto el evento también contó con la presencia del conocido y querido carnavalero malagueño Pepe León, pregonero del carnaval de Alhaurín el Grande este año, que aseguró “poner el corazón y el alma, porque son los sentimientos que se le acumulan a uno de tantas cosas que tiene y quiere proyectarlo en eso.”

La noche la cerró La Comparsa de Alhaurín con sus actuaciones, dando así el pistoletazo de salida a los Carnavales 2025, que se perfilan como una celebración inolvidable que reunirá a todos los carnavaleros y carnavaleras para compartir días de alegría, música y tradición

Todas las fotos de este evento podrán verlas en nuestra página de Facebook.