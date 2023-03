Alhaurín el Grande recibe 50 cartas originales de Gerald Brenan donadas por un familiar de Londres

Aumenta el patrimonio de la Fundación Gerald Brenan de Alhaurín el Grande. El sobrino nieto del hispanista, William Piper, ha visitado este martes la biblioteca municipal donde se alberga su archivo, para formalizar la donación de 50 cartas manuscritas remitidas a sus familiares desde la localidad.

“Estas cartas no están llenas de revelaciones. Pero a lo largo 50 años, nos dan claves sobre su personalidad, su actitud ante la vida y la gente, claves que ayudan a comprender su legado”, asegura. Son documentos personales del autor que fueron redactados en la localidad, desde su residencia en la Cañada de las Palomas, y enviadas a Londres, al domicilio de su hermano Blair, abuelo de William. “Algunas de esas cartas originales, unas 70, estaban entre las posesiones de mi madre cuando ella murió hace unos años. Me siento feliz de devolverlas a Churriana y Alhaurín el Grande, donde fueron escritas, y de donde pertenecen; y donde los investigadores de los libros de Brenan acerca de España, puedan encontrar sus propias claves sobre su trabajo”, añade.

El familiar de Brenan ha formalizado la donación de esta correspondencia también en el Ayuntamiento de Málaga, con otras 22 cartas y 18 fotografías que serán expuestas en la Casa que lleva su nombre en Churriana. En el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande han sido más, medio centenar, que ya forman parte del patrimonio municipal.

“Quiero dar las gracias a William Piper por darnos la oportunidad a Alhaurín el Grande y a esta fundación y nos haga entrega de estas 50 cartas que salieron de Alhaurín el Grande un día para sus familiares y que hoy vuelven donde Gerarld Brenan imagino que contaba sus vivencias aquí, lo que hacía en Alhaurín, su casa, las vivencias de esos años, y para nosotros es una enorme satisfacción que vuelvan a este lugar”, apunta la alcaldesa Toñi Ledesma.

Los archivos donados podrán ser consultados por investigadores en la biblioteca municipal, donde se custodia la obra del ensayista y novelista que residió en Alhaurín el Grande sus últimos 17 años de vida, hasta 1987.

El Ayuntamiento agradece la donación con la entrega de un reconocimiento y de una colección de libros que reúne todos los textos ganadores del certamen de relato breve Gerald Brenan que organiza anualmente el Área de Cultura.

William Piper recuerda un encuentro de niño con su tío abuelo en la década de los setenta del siglo pasado, cuando ya tenía unos 80 años. Según recuerda, por aquel entonces, visitaba Londres aproximadamente una vez al año. Los diarios se su abuela, cuñada de Brenan, guardan esta información. Su madre y su hermana, estaban muy unidas a su única hija, Miranda Helen.

En su primera visita a la Fundación dedicada a su familiar, William ha experimentado una inusual sensación. “Me he sentido inmediatamente abrumado con la emoción que me ha llegado directamente. No me lo esperaba particularmente; porque también he estado en la casa en Churriana, que es muy bonita, pero hay algo en venir aquí como lo que siento ahora… Hay algo con los libros, con el ambiente, y por supuesto, esto está directamente conectado con Alhaurín el Grande, puedo sentirlo. Hay muchos libros que su hermano Blair tenía, y que yo tengo ahora en herencia. Y hay una conexión directa que viene de los libros”, asegura.

Esta particular donación ha sido posible con la intermediación de Lola Ortega Muñoz, estudiosa de la figura de Brenan durante años.