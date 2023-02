La exposición “Icons” del escultor Martín Lagares abre la programación cultural 2023

La biblioteca municipal de Alhaurín el Grande ya cuenta con nueva exposición. Se trata de una muestra escultórica del onubense Martín Lagares. El artista de La Palma del Condado de 47 años es el protagonista de esta colección de 21 esculturas que lleva por título “Icons”.

Fue inaugurada este 2 de febrero en un acto en el que además de la propia presentación, el autor modeló ante los asistentes el busto de un bebé.

El título viene de los retratos de personajes icónicos para el artista, como pueden ser Salvador Dalí, Frida Kahlo, Andy Warhol, o del mundo flamenco como Martirio, Diego El Cigala o Manuel Molina. “Aparte de eso también hay escultura propias de mi profesión como son el tema de los besos, y algunas que estoy realizando últimamente en las cuales trato de indagar un poco más en el proceso técnico de la resina con las pátinas, el sentimiento que producen, en fin, un poco de todo”, explica el autor.

Y es que en esta muestra se unifica algo tan personal de su trabajo como es el retrato, con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional.

Comisariada por la pintora sevillana Patricia Alarcón de la Lastra, la muestra recala a Alhaurín el Grande, donde se podrá visitar gratuitamente hasta el 3 de marzo.

“Muchos de aquí, al igual que yo, lo seguíamos a través de las rede sociales, veíamos parte de esa obra, cómo modelaba, y es algo digno de ver. Y el tenerlo hoy aquí con nosotros y el poder disfrutar de esta exposición, yo creo que es algo que hemos deseado mucho y estamos enormemente agradecidos (a Martín) de que estés aquí en nuestro municipio”, señala la alcaldesa Toñi Ledesma.

Desde 2016 este autor viene desarrollando una obra más personal que le ha llevado a exponer en distintos rincones de España. Ahora llega a la localidad de la mano de la Concejalía de Cultura.

“Para mí es un placer y un honor enorme estar exponiendo en esta sala en Alhaurín el Grande. Es un sitio donde siempre que he venido me han tratado con muchísimo cariño, en el que me siento muy querido, en el que siento que la cultura y el arte no es un simple elemento de agenda que hay que cubrir, sino que es algo que se hace con mucho cariño, ilusión y entusiasmo, y evidentemente todos esos elementos repercuten en la calidad que tiene esta exposición”, confiesa el escultor.

No es la primera vez que una obra de Martín Lagares ocupa un lugar destacado en Alhaurín el Grande. En los últimos años, ha sido el encargado de modelar la estatuilla del Premio de Poesía Antonio Gala.

Esta nueva exposición abre la agenda cultural 2023 del Ayuntamiento. “En unos días empezaremos a presentar toda una programación llena de eventos culturales, eventos que van a recobrar totalmente la normalidad después de estos tiempos complicados que hemos vivido para muchos, pero también para la cultura; y sin duda, va a continuar con el trabajo y con la apuesta cultural que este Ayuntamiento lleva haciendo muchísimos años”, añade la primera edil.