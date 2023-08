El patio del colegio Emilia Olivares, bautizado como patio de Diego Pérez, acogió en la noche del sábado a una gran multitud de amantes del flamenco en torno a la 40 edición de la Noche Flamenca Villa de Alhaurín el Grande. Acudieron alrededor de 700 personas.

Esta relevante cita en el calendario de la localidad fue presentada por Gregorio Valderrama e iniciaba con la actuación de la alhaurina Marina Badía. Con Andrés Cansino a la guitarra, la cantaora deleitó al público con un variado repertorio.

Acompañada del guitarrista Eugenio Iglesias y sus palmeros, la cantaora Argentina tomaba el relevo en el escenario. Esta Noche Flamenca con cartel exclusivamente femenino terminaba las actuaciones de cante con Joana Jiménez. Con Nacho Botonero a los vientos, Álvaro López al cajón y Juan María Real a la guitarra y Alejandro Cruz al piano, ofrecía un espectáculo dividido en dos partes.

La actuación de Joana Jiménez contó además con una actuación de baile, que solo fue la antesala del gran final de la noche.

Junto a Curro de María, José Manuel Fernández, David el Galle y David Galiano, La Lupi deleitaba a todos los amantes del flamenco presentes con su baile y su arte.

Al finalizar las actuaciones, desde las peñas alhaurinas, organizadoras de este evento que además cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, se hacía un balance muy positivo de la Noche Flamenca de 2023. Tanto de la gran afluencia de público, como de las actuaciones y la acogida de la barra. “Yo de las noches flamencas en las que he estado es la que he disfrutado más, porque hay una calidad artística impresionante”, reconoció la relaciones públicas de la Peña Hargasfal, Trinidad Martínez. “Esta es una cita que no se puede perder ningún aficionado al flamenco ni el público en general, porque es una noche única ideal para reunirnos y compartir no solo el flamenco, sino también la amistad y el compañerismo. Es una noche muy bonita”, afirmó la tesorera de la Peña Unión Flamenca Alhaurina, Antonia Moreno.

Con estas agradables impresiones, terminó la 40 edición de la Noche Flamenca Villa de Alhaurín el Grande. Una cita que los amantes de este arte podrán disfrutar próximamente de manera íntegra en Alhaurín Televisión. También pueden revisar la galería de fotos del fesitval.