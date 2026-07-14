Acto Hermanamiento Alhaurín el Grande (ES) y Gualdo Tadino (IT) 18 de junio de 2026

Alhaurín el Grande y Gualdo Tadino ya están oficialmente hermanadas. El pasado 18 de junio de 2026, los alcaldes Anthony Bermúdez y Massimiliano Presciutti protagonizaron el acto de inauguración de la señal instalada en la plazoleta de la Biblioteca Municipal, un elemento que simboliza y visibiliza el vínculo entre ambas localidades. A continuación, la recepción institucional tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde la delegación italiana fue recibida por representantes municipales. El alcalde de Alhaurín el Grande inició su intervención en italiano, antes de continuar en español para destacar las oportunidades que brinda este acuerdo de hermanamiento.

El origen de esta iniciativa se remonta a agosto de 2024, cuando el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande recibió una carta de Gualdo Tadino expresando su interés en establecer lazos de colaboración y amistad entre ambos municipios. Durante el acto, en el que se firmaron los documentos oficiales y se intercambiaron presentes institucionales, se puso de relieve la importancia de impulsar proyectos conjuntos que favorezcan la cooperación en distintos ámbitos. Entre ellos destaca una iniciativa que ambas localidades presentarán para optar a financiación de la Unión Europea y que tiene como objetivo la promoción y puesta en valor de su patrimonio agrario y gastronómico.

El Juez de Paz, Diego Solano, también intervino para subrayar los beneficios de estrechar relaciones entre municipios que comparten retos comunes. Por su parte, el alcalde de Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, valoró muy positivamente este hermanamiento, destacando el significado que tiene para fortalecer los vínculos entre ciudadanos y territorios europeos. Además, definió este acuerdo como un símbolo de paz, cooperación y entendimiento entre pueblos. Los grupos políticos de la Corporación Municipal presentes en el acto también expresaron su valoración favorable sobre esta nueva relación institucional. Desde la Comisión de Hermanamientos del Ayuntamiento también destacan las posibilidades que surgen a raíz de este acuerdo para ampliar relaciones.

Tras el acto institucional, la delegación italiana y representantes de distintos sectores de Alhaurín el Grande compartieron una jornada de convivencia en el patio del Ayuntamiento, donde pudieron degustar paellas y productos de proximidad. Gualdo Tadino, ubicada en la región de Alta Umbría, cuenta con una extensión de 124 kilómetros cuadrados y una población superior a los 15.000 habitantes. Con este acuerdo, se convierte en la tercera ciudad hermanada con Alhaurín el Grande, junto a Valserhône, en Francia, y Boquerón, en Panamá.