Feria de Villa del Guadalhorce 2026 | Sábado 4 de julio 0 By Redacción on 14/07/2026 Actualidad, Alhaurín al Día, ATV, TV A LA CARTA Programa especial con los actos de la Feria de Villa del Guadalhorce 2026, celebrados el sábado 4 de julio. Primer programa: https://rtva-alhaurin.s3.eu-north-1.amazonaws.com/PROGRAMAS-WEB/AL_DIA/2026/2026-07-11_SABADO_FERIA_VILLA_PRIMER_PROGRAMA.mp4 Segundo programa: https://rtva-alhaurin.s3.eu-north-1.amazonaws.com/PROGRAMAS-WEB/AL_DIA/2026/2026-07-11_SABADO_FERIA_VILLA_SEGUNDO_PROGRAMA.mp4