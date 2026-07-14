La Recacha | Clausura de los talleres de Igualdad – Curso 2025/2026

La Casa de la Cultura acogió la clausura de los talleres del Área de Igualdad correspondientes al curso 2025/26, en los que han participado cerca de 400 mujeres a través de nueve propuestas formativas. Durante el acto, las asistentes compartieron los trabajos realizados a lo largo del año, disfrutaron de las actuaciones de los grupos de baile y sevillanas y pusieron en valor unos talleres que, además de fomentar el aprendizaje, se han convertido en un espacio de convivencia, apoyo y creación de nuevas amistades. La jornada concluyó con un reconocimiento a las monitoras y al trabajo desarrollado durante todo el curso.