Feria de Villa del Guadalhorce 2026 | Cena de mayores

La Feria de Villa ya ha comenzado a calentar motores con una noche dedicada a quienes mejor conocen su historia: los mayores del municipio. La tradicional cena de convivencia, que este año estrenó horario nocturno para favorecer la participación, reunió a alrededor de 110 asistentes en un ambiente de reencuentro, música y reconocimiento. Durante la velada no faltaron las actuaciones de la Escuela de Danza de Lourdes Rodríguez «La Flamenca», la elección de la Miss y el Míster de Mayores de la Feria 2026, y el concierto del grupo Meraki, que puso el broche final a una noche marcada por la ilusión, los recuerdos y las ganas de dar la bienvenida a una nueva edición de la Feria de Villa.