Presentación de los bebés y Misa en Honor a Nuestra Señora de Gracia

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Gracia dejaron algunos de sus momentos más emotivos en la víspera y el día grande de la patrona. El 14 de agosto, la parroquia acogió la tradicional presentación y bendición de los bebés nacidos durante el último año, reuniendo a numerosas familias alhaurinas.

Ya el 15 de agosto, la jornada comenzó con la solemne misa en honor a la Virgen, que incluyó las tradicionales ofrendas y la participación de hermandades, representantes municipales y vecinos. La celebración concluyó con la entrega del Escudo de Oro de la Hermandad a María Bravo, en reconocimiento a sus años de dedicación