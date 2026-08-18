Primer traslado hasta la Plaza Alta | Virgen de Gracia 2026

Antes de la misa en la Parroquia, el párroco Andrés Merino bendijo el nuevo retablo cerámico colocado en la parte alta de la fachada de la Casa Hermandad. Se trata de una obra del artista malagueño Daniel García Romero. Representantes de la corporación municipal, entre ellos el alcalde Anthony Bermúdez, miembros de la hermandad y de la Parroquia acompañaron en el momento de oración y bendición. Tras la misa, salía de la Parroquia por la puerta principal el cortejo, encabezado por vecinos de la Plaza Alta, que acompañó a la Virgen de Gracia en su primer traslado. El recorrido fue relativamente corto, por las calles Cilla y de la Cruz. La banda de la Asociación Musical Manuel Amador acompañó todo el trayecto. Como momentos más destacados, desde el balcón, Marta Núñez, dedicó un canto a la patrona de Alhaurín. Multitud de vecinos esperaban en la Plaza Alta la llegada de la Virgen. Entre ellos en cantante Ronald, quien a viva voz también le dedicó una canción. Una pérgola en el centro de plaza, ubicada junto al espacio donde se había retirado la farola principal, fue el lugar donde fue colocada la imagen de nuestra Señora de Gracia. El altar fue cubierto por un cañizo, telas celestes y mantones. La vecina Sandra García ha fue la encargada de coordinar esta visita, cuatro años después de hacer lo propio en la calle de la Cruz.