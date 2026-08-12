25 aniversario del Coro Rociero Nuestra Señora de Gracia (2026)

El Coro Rociero de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia celebró su 25 aniversario con un certamen de coros en el llano situado detrás de la parroquia. Una noche de música, baile y tradición que contó con la participación del Coro Rociero Trébol de Agua y las academias de baile de Lourdes Rodríguez “La Flamenca” y Pepa Manzanares.

El coro anfitrión puso el broche de oro con un repertorio especial, un nuevo vestuario y una canción creada expresamente para conmemorar sus 25 años de trayectoria.

Una celebración que reunió a vecinos y visitantes y que sirvió también como antesala de los días grandes de Alhaurín el Grande en honor a su patrona, la Virgen de Gracia.