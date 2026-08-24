Recibimiento de las bandas y salida procesional del 15 de agosto | Virgen de Gracia 2026

La tarde del 15 de agosto, Nuestra Señora de Gracia volvió a recorrer las calles de Alhaurín el Grande en su tradicional salida procesional.

El programa recoge la entrega de medallas a los quintos y quintas, el recibimiento de las cuatro formaciones musicales que acompañaron a la patrona Banda de Cornetas y Tambores, Banda de Música de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Asociación Musical Manuel Amador y Agrupación Músico Cultural de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y los momentos más destacados de la procesión.

Una tarde de música, tradición y devoción que culminó con la llegada de la Virgen a la parroquia cantada por el coro rociero de Nuestra Señora de Gracia y una petalada en calle San Sebastián