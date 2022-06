Una nueva línea diaria de bus comunica desde esta semana Alhaurín y Villafranco con el hospital comarcal

La nueva línea diaria de transporte público entre Alhaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce entra en funcionamiento. Desde esta semana, un servicio de autobús comunicará ambos núcleos poblacionales entre sí, y también ambos con el Hospital del Guadalhorce.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, en colaboración con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, han acordado la puesta en marcha de la oferta de autobuses entre ambos puntos, mediante el establecimiento de un acuerdo de levantamiento de prohibición de tráfico.

“El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a través de su alcaldesa, había solicitado al Consorcio ampliar el servicio para que los ciudadanos de Alhaurín pudieran acudir tanto a Villafranco como al hospital. Para poder articular esto era necesario una modificación de las concesiones existentes, antiguas ya. Por parte del consorcio se impuso esa modificación a través de la Dirección General de Movilidad, y ya la línea que tenía el concesionario se ha modificado para que se puedan hacer esos tráficos”, explica Javier Berlanga, director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga.

Esto ya permite a los vecinos de Villafranco y Alhaurín el Grande desplazarse entre las poblaciones, en la línea M-344. Son dos expediciones al día, una por sentido. De Alhaurín al Villafranco por la mañana, siguiendo hacia el hospital y Málaga; y en sentido contrario al mediodía. Estarán disponibles de lunes a domingo, incluidos festivos. Será posible abonar el viaje en metálico por un importe de 1,55 euros, o con la tarjeta del Consorcio por 99 céntimos.

Asimismo, y como novedad, también será posible desplazarse en esta línea desde Villafranco del Guadalhorce a los municipios de Tolox, Guaro, Monda, Coín, Cártama y Málaga.

Este acuerdo supone además la posibilidad de crear próximamente un nuevo servicio de transporte, que será “a demanda”. Se trata de un sistema que ya está implantado en otros municipios y que empezaría a operar en los tramos horarios concretos que se determinen. Desde el Consorcio adelantan cómo sería su funcionamiento. “Yo necesito (por ejemplo) un autobús y estoy en Villafranco o Alhaurín y quiero ir de un núcleo al otro o al hospital, me meto en la aplicación móvil para pedir que me recojan, y el autobús viene a recogerme. Por tanto es un transporte a la demanda, con muchas ventajas. Primero porque contamina menos y se trata de una movilidad sostenible al no estar continuamente dando vueltas, y además, por la seguridad de que el usuario sabe cuándo viene el autobús, y no tiene que estar tanto tiempo esperando en la parada”, explica.

El Ayuntamiento destaca la utilidad de la puesta en marcha de este nuevo servicio de transporte. “Desde el Ayuntamiento lo consideramos un hito importante. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, y la movilidad y los desplazamientos, y el acercar los servicios a las personas, y las personas a los servicios, son una necesidad muy importante a suplir. Más si cabe, cuando uno de los destinos es un hospital comarcal en el que cada vez la Junta está implantando más servicios sanitarios, más disciplinas y más realización de pruebas de distintas especialidades”, valora Belén Vera, teniente de alcalde.

El primer servicio circuló ayer lunes, y según la Junta, continuará activo todos los días año.