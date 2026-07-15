ALHAURIN TE VISITA – Nuevos murales en Villa del Guadalhorce

Programa especial sobre el proceso de creación y desarrollo de los dos nuevos murales de Villa del Guadalhorce, pintados por el artista Guillermo Paz «Nesui».
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