Fiesta de fin de curso de la Asociación Española Estudio de la Danza 2025-26

En la tarde del pasado jueves 18 de junio, desde los más pequeños hasta los grupos de mayor edad, todos los alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de mostrar sobre el escenario lo aprendido durante el curso, compartiendo con familiares y amigos una exhibición llena de ilusión, y es que el evento sirvió para poner el broche final a un año de trabajo, esfuerzo y aprendizaje en la escuela, donde la danza se vive como una auténtica forma de vida.

La velada estuvo marcada además por un momento especialmente emotivo durante la última actuación de flamenco. Las integrantes del grupo dedicaron su baile a una compañera fallecida.