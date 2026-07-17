Graduación Bachillerato y ciclos formativos (2026) | IES Antonio Gala

El teatro municipal Antonio Gala volvió a acoger la que fue la última gala de graduación de este año. Con el alumnado de Bachillerato y ciclos formativos del instituto Antonio Gala se cierra un curso más.

Un acto en el que no faltó videos para recordar cómo ha sido su paso por el centro, los emotivos discursos por parte del alumnado y el profesorado y el momento más esperado, la entrega de orlas y regalos a los alumnos que terminan este año su etapa educativa en el centro.

También se hicieron menciones especiales y reconocimiento al alumnado que ha destacado a lo largo del curso. Además, los alumnos que han obtenido matrícula de honor por obtener las calificaciones más elevadas, recibieron un reconocimiento especial y un premio a la excelencia académica.