Presentación Cartel Romería y Equinalh 2026

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que preside Anthony Bermúdez, ha dado a conocer el cartel anunciador de la Romería de este año 2026, que viene cargada de actividades. La terraza del teatro Antonio Gala acogió el acto social en el que el primer edil resaltó que al fin se ha impulsado y colocado en el calendario de forma estable la romería alhaurina. Los actos previstos de este año comenzarán con el traslado del Cristo de las Agonías hasta la Parroquia de la Encarnación. El primer día de romería, el sábado 12 de septiembre, está previsto el inicio a las cuatro de la tarde con la concentración de carrozas, que partirán desde el recinto ferial hasta La Mota. Allí se realizará el tradicional concurso de atalajes para carros, jinetes y amazonas A partir de las doce de la noche está previsto que se celebre el concierto del artista Paco Candela, una de las voces más queridas y reconocidas de la música flamenca y popular en España, que celebra por todo lo alto su 30º aniversario en la música profesional El caballo va a volver a ser el protagonista durante el mes de septiembre en Alhaurín el Grande con Equinalh. El jueves 3 de septiembre, en las Cuevas del Convento, el veterinario Andrés Romero impartirá una conferencia sobre cómo actuar ante una urgencia y lo que debemos saber para salvarla vida de nuestro caballo. Equinalh continuará el sábado día 19 con un clinic de trenzado para el engalanamiento del caballo y una exhibición de doma clásica a cargo de un importante jinete de esta disciplina y un caballo muy premiado. El último fin de semana de septiembre los días sábado 26 y domingo 27 estará dedicado a la doma vaquera, a cargo del campeón de España de esta modalidad.