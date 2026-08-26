Misa de Acción de Gracias | Virgen de Gracia 2026

Alhaurín el Grande pone el punto final a sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Gracia con la tradicional misa de Acción de Gracias celebrada en la Parroquia. La eucaristía, oficiada por el Vicario Parroquial José Francisco Fernández, contó con el acompañamiento del Coro Rociero de la Hermandad.

Durante la jornada también se entregaron los títulos a los nuevos hermanos y hermanas de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia.

Además, se reconoció la colaboración de los barrios de Plaza Alta, San Isidro y San Sebastián, que acogieron a la Virgen durante sus traslados. También se puso en valor el carácter solidario de estas fiestas con las donaciones realizadas a Cáritas, Un Sí por la Vida y Aprodal.

Una celebración marcada por la tradición, la devoción y la solidaridad que sirve para despedir los días grandes de Alhaurín el Grande junto a su patrona.