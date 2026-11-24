El profesor de inglés Daniel Castillo ha presentado en la biblioteca municipal de Alhaurín el Grande, su libro «365 errores en inglés para hispanohablantes», una publicación que, a través de 365 fichas prácticas, una por cada día del año, aborda los errores más frecuentes al hablar inglés y ofrece claves para identificarlos, comprenderlos y corregirlos. La presentación estuvo conducida por Eva Durán, directora del colegio Emilia Olivares, y contó con las intervenciones de Charo Jiménez, quien fue maestra de Daniel Castillo durante su infancia, y Andrés López, su profesor de inglés en el instituto que hablaron sobre el autor. La presentación contó con la asistencia del alcalde Anthony Bermúdez y de la concejala de cultura Marina Maldonado.