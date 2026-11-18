La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores ha ofrecido al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande sus instalaciones de Córdoba para presentar el municipio y compartir la vinculación existente entre ambas instituciones en el marco de la Semana Gala. Y hasta allí se desplazaron en la mañana del jueves 12 de noviembre el alcalde Anthony Bermúdez y las concejalas Macarena Herrera y Susana García para tal fin.

En la charla coloquio entre el alcalde y el presidente de la fundación, Francisco Moreno, se puso especialmente en valor la Casa Museo del ilustre escritor, que es el principal nexo de unión entre su Fundación y el consistorio local. Desde que iniciara esta relación, las actividades realizadas en conjunto en pro de la Cultura y de realzar los nombres tanto de Antonio Gala como de Alhaurín el Grande, son cada vez más frecuentes. Pero para demostrar que Alhaurín el Grande es más que La Baltasara, la concejala de Turismo Susana García tomó la palabra para compartir con el público el entorno y las tradiciones que envuelven el lugar de inspiración del artista y que dan identidad al municipio. La edil Desarrollo Económico Macarena Herrera intervino para poner en valor la gastronomía y la calidad de los productos alhaurinos de kilómetro cero.