Después de que tuviera que ser aplazada, el teatro municipal Antonio Gala albergó la X Gala benéfica de la asociación «Un Sí Por La Vida» para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La velada ofreció una propuesta artística con el piano de Joaquín Pareja-Obregón, el baile de Lourdes Rodríguez y el cante y el humor de ‘El Morta’. El acontecimiento cultural y solidario contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.