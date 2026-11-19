BASES DEL CONCURSO DE BELENES Y ÁRBOLES DE NAVIDAD DE RADIO TELEVISIÓN ALHAURÍN EL GRANDE 2026

1.El ámbito del concurso será el término municipal de Alhaurín el Grande y podrán participar personas físicas a título individual que expongan las obras en sus domicilios, así como asociaciones y colectivos.

2.Concurso de portales de Belén.

2.1. Se establecerán las siguientes categorías:

-Categoría A: portal de Belén cuyas dimensiones supere 1,5 m2.

-Categoría B: portal de Belén cuyas dimensiones no exceda de 1,5 m2.

-Categoría asociación o colectivo: cualquier tamaño.

2.2. Requisitos:

-Que la obra esté en el término municipal de Alhaurín el Grande.

-Que la composición cuente, al menos, con el Nacimiento (Virgen, San José y Niño Jesús), Reyes Magos y pastores.

2.3. Criterios de valoración:

Tamaño y proporciones de las figuras.

Materiales utilizados.

Forma y situación del belén.

Número de escenas que aparecen.

Elaboración artesanal.

Iluminación.

Quienes han colaborado en la elaboración.

2.4. Premios:

Se otorgarán tres premios en la categoría A y tres premios en la B.

Un solo premio para la categoría asociación y colectivo.

Existirá un premio especial que el jurado determinará según criterios de originalidad y creatividad.

No podrá optar a primer, segundo y tercer premio de la categoría A y B el ganador/a del concurso de los dos años anteriores. Sin embargo, sí podrá hacerlo al premio especial de este año.

Los premios serán aportaciones en cheques monedero en la aplicación de Fedelhorce (Asociación de Empresarios de Alhaurín el Grande). Categoría A: Primer premio, valor de 150 euros; segundo premio, valor de 100 euros; tercer premio, valor de 50 euros. Categoría B: Primer premio, valor de 100 euros; segundo premio, valor de 50 euros; tercer premio, valor de 25 euros. Categoría asociación o colectivo: valor de 150 euros.



3.Concurso de Árboles de Navidad.

3.1. Se establecerán una sola categoría al mejor árbol de Navidad.

3.2. Requisitos:

– Que el árbol esté en el término municipal de Alhaurín el Grande y en un domicilio particular.

– Que el árbol contenga decoración e iluminación navideña.

3.3. Criterios de valoración:

– Tamaño.

Materiales utilizados.

Situación del árbol en la habitación.

Elaboración artesanal.

Iluminación.

Quienes han colaborado en la elaboración.

3.4. Premios:

– Se otorgará premios para los tres primeros clasificados. Los premios serán aportaciones en cheques monedero en la aplicación de Fedelhorce (Asociación de Empresarios de Alhaurín el Grande). Primer premio, valor de 150 euros; segundo premio, valor de 100 euros; tercer premio, valor de 50 euros.

– No podrá optar a primer premio de la categoría el ganador/a del concurso de los dos años anteriores.

Inscripciones.

Las personas interesadas en participar deberán ser mayores de edad; asimismo deberán inscribirse enviando un mensaje a través del servicio de WhatsApp de la Radio Televisión Municipal de Alhaurín el Grande ( 678597994 ) indicando su nombre completo, dirección, teléfono de contacto, enviando foto del DNI, así como si participan en la modalidad de Árboles de Navidad o belenes. En el caso de participar en belenes, deberán especificar además la categoría a la que concurren.

) indicando su nombre completo, dirección, teléfono de contacto, enviando foto del DNI, así como si participan en la modalidad de Árboles de Navidad o belenes. En el caso de participar en belenes, deberán especificar además la categoría a la que concurren. En el mismo mensaje de la inscripción los interesados deberán enviar mínimo una fotografía con la suficiente calidad para que se aprecie de manera general el Belén o árbol a concurso.

La participación en el concurso implica que, mediante el envío de estos datos, el participante autoriza expresamente su recopilación, tratamiento y uso a la Radio Televisión Municipal, así como su envío al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande a través del correspondiente registro de entrada, a los exclusivos efectos de gestión administrativa del concurso. Todo lo anterior sin menoscabo de las disposiciones del artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La participación en el concurso implica la autorización para que Alhaurín Televisión haga fotografías o grabe imágenes del portal de Belén o árbol de Navidad participante, así como a la emisión de dichas imágenes a través de los canales de comunicación municipales.

El plazo de inscripción se abrirá el día 19 de noviembre de 2026 siendo el último día el 11 de diciembre de 2026 a las 11:00 horas.

Jurado.

5.1. El jurado, que participa sin recibir ninguna contraprestación, estará compuesto por miembros de asociaciones y colectivos, artistas locales y representantes del Área de Comunicación del Ayuntamiento.

Las asociaciones deberán comunicar el/la miembro del jurado en su representación, con 48 horas de antelación a la reunión deliberativa, mediante escrito en los registros municipales o en la sede electrónica, sin menoscabo de las disposiciones del artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por decreto de la persona que ostente la Delegación de Comunicación será nombrado el jurado.

5.2. El fallo del jurado se hará público el día 17 de diciembre de 2026 en una gala de entrega de premios, salvo circunstancias que supongan modificación de fecha.

5.3. Las funciones de secretario/a del tribunal recaerá en el/la directora/a de la Radio Televisión Municipal.

5.4. El jurado se reserva el derecho de declarar uno o varios premios desiertos en cualquiera de las categorías establecidas, en caso de que las obras presentadas no alcancen, a juicio del jurado, la calidad artística, originalidad o cumplimiento de las bases exigidas para su concesión. Asimismo, el hecho de que un premio quede desierto no implicará la obligación de otorgar su importe o reconocimiento a otro participante o categoría distinta.