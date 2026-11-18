Con motivo del Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, el pasado 9 de novembre, en el IES Antonio Gala, se realizó un acto dirigido a los alumnos del segundo curso del ciclo formativo medio y superior sobre los terribles siniestros de tráfico y sus consecuencias, organizado por el área de Educación junto a la policía local, bomberos y la DGT.