El Centro Histórico de Alhaurín el Grande se vistió de gala con la primera edición de “Alhaurín de Boda”, un evento que reunió a diseñadores, comercios y profesionales del sector nupcial en una jornada llena de moda, música y emprendimiento. La Plaza Baja se convirtió en pasarela con desfiles de firmas y diseñadores locales, mientras que la calle San Sebastián acogió más de 20 stands con servicios de catering, decoración, viajes, joyería, flores y mucho más. La cita estuvo amenizada por actuaciones en directo de escuelas y asociaciones locales, ofreciendo un ambiente festivo y único. Con gran acogida por parte del público, “Alhaurín de Boda” se perfila como un nuevo referente para parejas que buscan inspiración y proveedores para su gran día.