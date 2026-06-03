Torneos deportivos de Feria 2026

Los Torneos de Feria 2026, organizados por el Área de Deportes del Ayuntamiento con motivo de la Feria de Mayo de Alhaurín el Grande, han reunido durante varios días a decenas de participantes en una amplia programación deportiva que ha abarcado disciplinas para todas las edades y niveles. Desde el tenis de mesa, la petanca o el bádminton, hasta la natación, el pádel, el tenis, el ajedrez, el tiro al plato o el fútbol 7 senior, la cita ha vuelto a convertir las instalaciones municipales en un punto de encuentro para la competición, la convivencia y el deporte. A lo largo de la semana también se han celebrado torneos de baloncesto 3×3, voleibol femenino, fútbol femenino, fútbol de la escuela municipal y otras modalidades que han completado un calendario diverso y participativo. En todas las pruebas, la implicación de clubes, monitores y deportistas ha sido clave para el desarrollo de las jornadas, destacando el buen ambiente, la deportividad y la alta participación en cada disciplina. Con finales disputadas, entrega de trofeos y una gran respuesta del público, los Torneos de Feria se consolidan como una de las citas deportivas más completas del municipio, donde el deporte se convierte en un espacio de encuentro intergeneracional dentro de la propia celebración festiva.