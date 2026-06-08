Feria 2026 en el Centro Ocupacional Fahala

El Centro Ocupacional Fahala celebró, el pasado 27 de mayo, su tradicional Feria de Mayo con una jornada llena de música, baile y convivencia. Los usuarios disfrutaron de actividades como la elección de la Reina y el Rey Fahala 2026, la entrega de reconocimientos y diversas actuaciones preparadas por ellos mismos, además de la participación del coro de la Peña Unión Flamenca Alhaurina. Una cita muy especial que marca el inicio de las actividades de la Feria de Mayo en el centro.