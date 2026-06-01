Domingo de Feria 2026 Alhaurín el Grande y actos Caseta Caballista 0 By Redacción on 01/06/2026 Actualidad, ATV, Feria, TV A LA CARTA Programa especial de Alhaurín Televisión del domingo 31 en la Feria de mayo 2026 de Alhaurín el Grande, y los actos de la Peña Caballista. Actividades ecuestres: https://rtva-alhaurin.s3.eu-north-1.amazonaws.com/PROGRAMAS-WEB/AL_DIA/2026/2026_FERIA_ACTIVIDADES_ECUESTRES.mp4 Domingo noche fin de feria: https://rtva-alhaurin.s3.eu-north-1.amazonaws.com/PROGRAMAS-WEB/AL_DIA/2026/2026_FERIA_DOMINGO.mp4