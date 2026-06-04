Campeonato Andaluz de CXM en Alhaurín el Grande

Alhaurín el Grande acogió los días 9 y 10 de mayo el Campeonato Andaluz de Carrera por Montaña en edad escolar, reuniendo a niños y niñas de todas las provincias andaluzas. Una cita organizada por el Club Deportivo Fuente del Acebuche, con la colaboración de la Diputación, la Federación Andaluza de montañismo y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. La carrera vertical se llevó a cabo el sábado por la tarde. Los atletas de las categorías cadete, infantil y alevín se daban cita en el parque Arquilla del Agua para disfrutar de esta prueba. Ya el domingo por la mañana tuvo lugar la carrera en línea en las 3 mismas categorías. Unas jornadas que contaron con muy buena participación, a pesar de las inclemencias meteorológicas. La jornada finalizó el domingo con la entrega de medallas a los participantes, tras dos días de recorridos con los que se pone en valor el deporte local y el propio municipio, que se está convirtiendo en un nombre de referencia dentro de las carreras por montaña.