XX Torneo de feria de Golf en Alhaurín Golf

El XX Torneo de Golf de Feria 2026 se celebró el domingo 24 de mayo en las instalaciones de Alhaurín Golf, reuniendo a 96 jugadores locales, nacionales e internacionales. El evento, organizado por el club junto al Ayuntamiento y patrocinado por Valterra Holding, volvió a consolidarse como una cita deportiva destacada por su alta participación y el gran interés generado, llegando incluso a contar con lista de espera. Durante la jornada, los jugadores disfrutaron de un recorrido de 18 hoyos preparado en óptimas condiciones tras semanas de trabajo del equipo de mantenimiento, en un campo técnico y exigente. El buen ambiente fue protagonista desde el inicio, con momentos de convivencia entre participantes y detalles como aperitivos en el último hoyo. Tras la competición, los asistentes compartieron una comida de convivencia en la que se agradeció la implicación de jugadores, patrocinadores, Ayuntamiento y personal del club. El torneo concluyó con la entrega de premios por categorías y un sorteo de regalos, cerrando una jornada marcada por la deportividad, la convivencia y el disfrute del golf más allá de la competición.