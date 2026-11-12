IV Gala Día Mundial del Flamenco 2026

La Biblioteca Municipal Ildefonso Marzo acogió el pasado 6 de noviembre la IV Gala del Flamenco de Alhaurín el Grande, organizada por el Área de Cultura y la Peña Unión Flamenca Alhaurina con motivo del Día Internacional del Flamenco. La cita, presentada por Fernando Santos, contó con las intervenciones de Antonia Moreno, presidenta de la peña; Marina Maldonado, concejala de Cultura; y el alcalde, Anthony Bermúdez. La programación incluyó una conferencia del historiador Salvador Pérez sobre la vida y obra de José Domínguez, El Cabrero, así como el baile de La Tremendita, acompañada por Tania Ortega al cante y Pepe Satorre a la guitarra; la poesía flamenca de Paco Rueda; la guitarra de Andrés Sánchez; y las actuaciones de cante y guitarra de Marina Badía e Ismael Chicano. Una velada dedicada a reivindicar las raíces y el patrimonio flamenco y a rendir homenaje a la figura de El Cabrero.