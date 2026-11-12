La Recacha | Inauguración de la exposición «El princpio» por Atelier Marianne

La Casa de la Cultura abrió sus puertas a la pintura con la inauguración de la exposición “El principio”, una muestra que recoge los trabajos y la evolución artística de las alumnas del estudio de pintura Atelier Marianne. La directora del estudio, Marianne Praet, presentó esta exposición acompañada de sus alumnas, poniendo en valor el trabajo realizado durante su aprendizaje y la ilusión de compartir sus creaciones con el público. Durante el acto, también quiso agradecer al Ayuntamiento y, especialmente, al área de Cultura, su colaboración y la organización de esta inauguración. La cita contó con la asistencia de la concejala Maribel Plaza y vecinos que se acercaron para conocer las obras. La exposición podrá visitarse en la Casa de la Cultura del 5 al 27 de noviembre. “El principio” es una invitación a descubrir diferentes miradas, técnicas y formas de expresión a través de la pintura, pero también el resultado de un camino de aprendizaje que ahora sale del aula para encontrarse con el público.