La Recacha | Inauguración de la exposición «Gustavo Thörlichen a través del objetivo»

La obra fotográfica de Gustavo Thörlichen protagoniza una nueva exposición en Alhaurín el Grande que permitirá descubrir una selecicón de imágenes del artista hasta ahora inéditas. Se trata de la primera muestra centrada exclusivamente en su faceta como fotógrafo y, con ella, se conmemora el 120 aniversario del nacimiento y el 40 aniversario de su fallecimiento. Este importante pintor y fotógrafo alemán donó su legado al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en 1986 y está enterrado en el cementerio muncipal. La exposición está organizada por la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande titulada «Gustavo Thörlichen a través del objetivo», se acaba de inaugurar en la biblioteca municipal y permanecerá abierta hasta el 9 de enero.