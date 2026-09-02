Concierto de profesores en las primeras jornadas de clarinete en Alhaurín el Grande

La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acogió el concierto de profesores de las primeras Jornadas de Clarinete, una cita que reunió sobre el escenario a tres destacados intérpretes y docentes: el clarinetista José Luis Estellés, la también clarinetista Marta Burgos y la pianista Amaia Zipitria. La actividad contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. El concierto puso en valor unas jornadas dedicadas a la formación, el aprendizaje y la difusión del clarinete, ofreciendo al público un recorrido por diferentes estilos y épocas de la música para este instrumento. El programa combinó obras de compositores como Mendelssohn, Bozza, Falla, Horovitz y Ponchielli, con distintas formaciones de clarinete y piano.