La afición al mundo del caballo es una realidad palpable en Alhaurín el Grande y son muchos los que disfrutan del universo ecuestre en el municipio. Pues sepan que, desde hace pocos meses hay un nuevo establecimiento caballar que se suma a los que ya existen en el municipio. Se trata del centro ecuestre “La villa” unas nuevas instalaciones ubicadas en el corazón de Alhaurín el Grande. El nuevo centro dispone de una escuela que ofrece clases de equitación general, diseñadas para jinetes de todos los niveles, desde principiantes hasta aquellos con experiencia previa de la mano de Juan Jesús López Dobado, que precisamente protagonizará una exhibición y clase de doma clásica en día 19 de septiembre en el marco del programa Equinalh diseñado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para la romería 2026.De todas las novedades en torno al ámbito hípico les hablamos en el siguiente programa.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- Encuentro con el jinete Juan López Dobao en el centro ecuestre “La Villa”
- Concierto de profesores en las primeras jornadas de clarinete en Alhaurín el Grande
- Presentación Cartel Romería y Equinalh 2026
- Misa de Acción de Gracias | Virgen de Gracia 2026
- Presentación de los bebés y Misa en Honor a Nuestra Señora de Gracia
- Recibimiento de las bandas y salida procesional del 15 de agosto | Virgen de Gracia 2026
- Tercera misa de triduo y último traslado de San Sebastián a la Parroquia | Virgen de Gracia 2026
- Segunda misa de triduo y tercer traslado de San Isidro a San Sebastián | Virgen de Gracia 2026