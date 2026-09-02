Encuentro con el jinete Juan López Dobao en el centro ecuestre “La Villa”

La afición al mundo del caballo es una realidad palpable en Alhaurín el Grande y son muchos los que disfrutan del universo ecuestre en el municipio. Pues sepan que, desde hace pocos meses hay un nuevo establecimiento caballar que se suma a los que ya existen en el municipio. Se trata del centro ecuestre “La villa” unas nuevas instalaciones ubicadas en el corazón de Alhaurín el Grande. El nuevo centro dispone de una escuela que ofrece clases de equitación general, diseñadas para jinetes de todos los niveles, desde principiantes hasta aquellos con experiencia previa de la mano de Juan Jesús López Dobado, que precisamente protagonizará una exhibición y clase de doma clásica en día 19 de septiembre en el marco del programa Equinalh diseñado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para la romería 2026.De todas las novedades en torno al ámbito hípico les hablamos en el siguiente programa.