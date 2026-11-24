El Día Mundial de la Infancia se celebra cada 20 de noviembre y conmemora la aprobación de la declaración de los derechos del niño en el año 1959, y de la convención de la ONU sobre los derechos del niño en 1989. España ratificó la convención en 1990, y en el ámbito educativo suele conmemorarse en centros escolares con actividades de participación infantil y juvenil. Este ha sido el caso del colegio alhaurino Emilia Olivares que celebró el acto con la presencia de la concejala de educación Maribel Plaza.