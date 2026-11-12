Halloween 2026 en Alhaurín el Grande

Alhaurín el Grande volvió a celebrar Halloween con una tarde-noche repleta de terror, diversión y actividades para toda la familia. El exterior de la Biblioteca Municipal acogió este encuentro organizado por la Concejalía de Fiestas, que tuvo que aplazarse debido al luto oficial. El pasaje del terror, los talleres infantiles, los hinchables, la animación y el concurso de disfraces fueron algunos de los grandes atractivos de una cita que volvió a reunir a numerosos vecinos. Un año más, fantasmas, vampirtos, zombis y personajes de todo tipo llenaron de ambiente la celebración, que contó también con permisos para los mejores disfraces y una barra benéfica a cargo de Aprodal.