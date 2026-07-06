Inauguración piscina exterior municipal

Las nuevas instalaciones abrieron oficialmente sus puertas el pasado martes 30 de junio en un acto inaugural en el que participaron representantes municipales, técnicos responsables del proyecto y vecinos del municipio. Según explica la concejala de Obras, Teresa Sánchez, cuenta con 281 metros cuadrados de lámina de agua, una profundidad máxima de 1,70 metros, capacidad para 250 personas y ha supuesto una inversión cercana a los 600.000 euros, tras ocho meses de ejecución. La piscina, junto al parque acuático infantil, conforma el nuevo complejo de ocio de Alhaurín el Grande, concebido para ofrecer una alternativa de esparcimiento durante los calurosos días de verano. Durante el acto se agradeció el trabajo realizado por Salvador Ramón Pérez y Francisco Javier Morales, aparejador y arquitecto responsables de la obra, así como la colaboración de la empresa adjudicataria Sardesa. En la ejecución de las instalaciones también han participado alumnos del programa de empleo y formación de jardinería, además de los servicios municipales de pintura, electricidad y limpieza de Servicios Operativos, junto al personal del polideportivo. El concejal de deportes, Sergio Rodríguez, será el encargado de gestionar esta instalación. Desde el equipo de gobierno aseguran que la construcción de esta piscina responde a una necesidad que el Ayuntamiento consideraba una obligación atender, ofreciendo a los vecinos una alternativa de ocio, con características basadas en sus necesidades. El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, destacó que, pese a las dificultades surgidas durante el proceso, finalmente se ha conseguido hacer realidad un proyecto muy esperado. Bermúdez subrayó además que esta nueva piscina debe servir de impulso para continuar mejorando y ampliando las instalaciones deportivas y recreativas del municipio. Para disfrutar la piscina se debe dar de alta en la app Cronos Global. El horario es de 12:00 a 19:00 de lunes a domingo.