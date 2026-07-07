XX Premio Internacional de Poesía Antonio Gala (2026)

Programa especial dedicado a la entrega del XX Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, celebrada en la Casa Museo Antonio Gala La Baltasara. Coincidiendo con el vigésimo aniversario del certamen, el joven poeta Iker Andrés Escudero, de 22 años, recibió el galardón por su obra Acta de retirada, un poemario centrado en la memoria familiar, la pérdida y el paso del tiempo. El espacio recoge los momentos más destacados de la ceremonia, desde la visita de la delegación italiana de Gualdo Tadino a La Baltasara, la emotiva lectura de una carta a Antonio Gala por parte de Mar López Algaba, ganadora del premio en 2009, hasta las intervenciones de representantes institucionales, la lectura del acta del jurado y la entrega del premio por parte de los alcaldes de Alhaurín el Grande y Gualdo Tadino. El programa incluye además las reflexiones del autor galardonado sobre el origen de su obra, una actuación inspirada en textos de Antonio Gala y la tradicional firma del ganador en el Libro de Oro del Ayuntamiento.