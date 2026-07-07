Graduación 2º Bachillerato IES Fuente Lucena 2026

El Teatro Antonio Gala acogió la graduación del alumnado de 2º de Bachillerato del IES Fuente Lucena, un emotivo acto que reunió a estudiantes, familias y profesorado para celebrar el final de una etapa marcada por el esfuerzo, el aprendizaje y el crecimiento personal. La gala estuvo repleta de momentos especiales, con actuaciones, vídeos que repasaron los mejores recuerdos de la promoción 2024/2026 y discursos cargados de emoción.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de orlas, diplomas y obsequios a los estudiantes, además del reconocimiento a quienes han destacado por su trayectoria académica, con una mención especial al alumnado que obtuvo Matrícula de Honor. La ceremonia contó también con la participación del director del centro, Manuel Aragón, y del alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, quienes dedicaron unas palabras de felicitación y ánimo a los graduados en el inicio de una nueva etapa.

ATV ofrecerá próximamente un programa especial con la graduación íntegra para revivir todos los momentos de esta celebración.