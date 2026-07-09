Jornada informativa sobre comunidades energéticas en Alhaurín el Grande

Programa especial sobre la jornada informativa celebrada en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande para dar a conocer el modelo de comunidades energéticas y solares impulsado por el Ayuntamiento. El espacio recoge las intervenciones del alcalde, Anthony Bermúdez, y de la concejala de Eficiencia Energética y Medio Ambiente, Teresa Sánchez, quienes explican los retos actuales del suministro eléctrico, las medidas ya puestas en marcha para mejorar la eficiencia energética del municipio y la adhesión del Consistorio a este sistema de gestión compartida. El programa incluye además la charla del gestor energético Roberto Pardal, de Ingenia, sobre el funcionamiento y las ventajas de las comunidades energéticas como herramienta para avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y adaptado a las necesidades futuras de Alhaurín el Grande.