Graduación ESO IES Fuente Lucena 2026 Promoción 2022-2026

El curso escolar llega a su fin y, con él, concluye también una importante etapa para los estudiantes de 4º de ESO del IES Fuente Lucena. La promoción 2022-2026 celebró ayer su acto de graduación en una ceremonia que reunió a alumnado, familias, docentes y representantes municipales.

El director del centro, Manuel Aragón, fue el encargado de inaugurar el acto con unas palabras dirigidas a los graduados, destacando el camino recorrido durante estos años y animándolos a afrontar con ilusión los nuevos retos que les esperan.

También intervino la presidenta del AMPA “Arco del Cobertizo”, Susana Sierra, quien puso en valor el esfuerzo realizado por los estudiantes y la importancia de las decisiones que deberán tomar en esta nueva etapa.

En representación del Ayuntamiento, la primera teniente alcalde, Marina Maldonado, trasladó la felicitación de la comunidad educativa y destacó las oportunidades que se abren ahora para los jóvenes.

Tras las intervenciones institucionales, se proyectó un vídeo elaborado por el alumnado de 4º de ESO junto a sus profesores de Educación Física, un trabajo que sirvió para recordar algunos de los momentos compartidos durante estos años. Los propios estudiantes también tomaron la palabra a través de representantes de cada grupo, quienes compartieron recuerdos, agradecimientos y reflexiones sobre su paso por el instituto y el futuro que les espera.

A lo largo de la ceremonia se visualizaron además un vídeo realizado por los propios alumnos. Tras estas proyecciones, llegó uno de los momentos más esperados de la tarde con la entrega de diplomas y orlas. Uno a uno, los alumnos fueron subiendo al escenario para recibir este reconocimiento de manos del equipo directivo, los tutores y representantes del AMPA, en un acto cargado de emoción que sirvió para poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el trabajo realizado durante estos años de formación.

El acto incluyó igualmente un reconocimiento al esfuerzo académico. Los alumnos con mejores calificaciones recibieron un diploma y, además, el Ayuntamiento otorgó una dotación económica a la estudiante con el mejor expediente de la promoción. Así, la concejala de Educación, Maribel Plaza, hizo entrega de este reconocimiento a Irene Aragón.

La organización del evento también tuvo un espacio destacado con el reconocimiento a Carmen García por su labor en la preparación de la graduación.