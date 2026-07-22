“Fitness-Dance-Art” | Escuela de Danza de Lourdes Rodríguez

El Pabellón Pepe Brescia acogió el sábado 29 de junio por la mañana la primera edición del evento Fitness Dance Art, organizado por la Asociación Española Estudio de la Danza, Escuela de Danza de Lourdes Rodríguez La Flamenca. La cita tuvo un carácter solidario y reunió a numeroso público.

Un total de 102 participantes, de diferentes edades y pertenecientes a distintos grupos de Alhaurín el Grande y Villa del Guadalhorce, ofrecieron exhibiciones en diversas modalidades de danza y actividades dirigidas. La organización destacó la buena respuesta del público y el ambiente que se vivió durante toda la jornada, además del objetivo benéfico de la iniciativa.