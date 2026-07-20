La Recacha | INAUGURACION EXPOSICION PINTURA AL OLEO INFANTIL 14 de julio de 2026

En la tarde del 2 de julio se celebró la inauguración de la exposición de la escuela municipal de pintura al óleo infantil en la Casa de la Cultura, un evento que puso en valor la creatividad y el talento de los más pequeños. La exposición recoge una selección de las obras realizadas por los alumnos y alumnas del taller durante este curso. Cada cuadro era una reproducción de algún cuadro conocido y creado por un pintor famoso, como Picasso, Van Gogh o Miró. Unos trabajos a los que los niños y niñas han dedicado su tiempo y entusiasmo. Familiares, amigos y vecinos acudieron para apoyar y admirar el trabajo expuesto, con el que se pretende seguir fomentando la creatividad en edades tempranas. En total, este año han sido 92 alumnos y alumnas los que han pasado por la escuela municipal de óleo infantil, una muestra más de la apuesta de Alhaurín el Grande por las actividades que desarrollen la sensibilidad de los niños. La exposición, titulada ‘Con la misma ilusión’, estará abierta al público hasta septiembre, en el horario habitual de la casa de la cultura.