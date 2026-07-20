La Recacha | Charla Informativa LEADER GDR Valle del Guadalhorce

Empresarios, asociaciones, entidades y vecinos interesados participaron el pasado martes 23 de junio en una sesión informativa sobre la nueva convocatoria de ayudas LEADER 2023-2027, celebrada en la Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande. La charla fue organizada por el Ayuntamiento y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce. La técnica del GDR Valle del Guadalhorce, Margarita Jiménez, fue la encargada de desgranar los detalles de una convocatoria que cuenta con una dotación total de 2,3 millones de euros. Las ayudas pueden alcanzar actualmente los 200.000 euros por proyecto, aunque desde el grupo de desarrollo rural se ha solicitado reducir ese límite a 100.000 euros para ampliar el número de beneficiarios. Durante la sesión también se destacó una de las principales novedades de esta convocatoria: el sistema de concurrencia no competitiva. Esto significa que las solicitudes se resolverán por orden de llegada, lo que permitirá agilizar la tramitación de los expedientes. Se pueden presentar un máximo de dos solicitudes por promotor, dentro de las tres grandes líneas de ayudas que contempla la convocatoria. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2028 y la tramitación deberá realizarse de forma telemática. Toda la información sobre la convocatoria puede consultarse a través de la web del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, donde también es posible solicitar asesoramiento personalizado para la preparación de los proyectos de forma presencial, pidiendo cita previa. 📞 952 48 38 68 | ✉️ info@valledelguadalhorce.com