La Recacha | Inauguración exposición “Tango flamenco. Identidad de dos almas”

La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acoge durante los meses de julio y agosto la exposición «Tango Flamenco. Identidad de dos almas», una muestra que reúne 24 fotografías y una selección de carteles históricos de la Noche Flamenca Villa de Alhaurín el Grande. La exposición propone un recorrido por los vínculos culturales, históricos y artísticos que unen al tango y al flamenco, poniendo en valor dos manifestaciones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y reforzando los lazos entre ambas tradiciones a través de la música, la danza y la identidad compartida.
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