GALA DE COPLA | 2025

El Teatro Antonio Gala acogió el 8 de noviembre una Gala de Copla, incluida en la programación cultural “Cuarta estación” y enmarcada en la conmemoración del mes del flamenco. Organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y apadrinada por la Escuela de Copla de Pedro Gordillo, la velada combinó coplas clásicas y contemporáneas, con las actuaciones de Celia López, Rafael Santiago, Nuria Molina, Toñi Miranda y Juan Peralta. El evento contó con la colaboración de la Escuela de Danza “Mar de Rosas” y registró una gran acogida de público, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas del otoño en el municipio.