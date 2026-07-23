Gala de fin de curso de la escuela Gold Dance 2026

El Teatro Municipal Antonio Gala acogió el VI Festival de Fin de Curso de la escuela de danza y artes escénicas Gold Dance, dirigida por Melody Guerrero «Merymel». La gala reunió 33 actuaciones de disciplinas como ballet, flamenco, danza española, baile moderno, gimnasia rítmica, canto, danza aérea o pole dance, mostrando el trabajo realizado por el alumnado durante todo el curso. El festival también tuvo un marcado carácter solidario con la participación de la asociación Sembrando Sonrisas y un emotivo homenaje a Victoria Hart, convirtiéndose un año más en una celebración del talento, el esfuerzo y la inclusión a través de las artes escénicas.