Graduación Escuela Infantil de Villa del Guadalhorce 2026

Así comenzaba la fiesta de graduación de la Escuela Infantil de Villa del Guadalhorce que se celebró en el pabellón polideportivo. Una cita marcada por la emoción, las actuaciones y el reconocimiento al trabajo realizado durante el curso.

Durante la ceremonia, la directora pedagógica, Belén Martín, dedicó unas palabras a los alumnos, recordándoles que son el motor de la escuela.

Las aulas Hipo, Jirafa y Monito protagonizaron varios bailes y actuaciones que amenizaron la celebración y que fueron seguidos con entusiasmo por padres y familiares.

Las educadoras también quisieron dirigirse a sus alumnos para recordar los momentos compartidos a lo largo del curso y poner en valor el cariño y el aprendizaje vivido en las aulas. En representación del equipo docente, Rocío Martín destacó el vínculo creado con los niños durante este año.

Tras las actuaciones y los discursos, se hizo entrega de los diplomas a los alumnos participantes en la graduación. Entre ellos, 19 niños y niñas se despidieron de la escuela para comenzar el próximo curso una nueva etapa en el colegio de mayores, mientras que el resto volverá a reencontrarse en las aulas de Villa del Guadalhorce el próximo año.

Las familias aprovecharon además la ocasión para agradecer la dedicación de las educadoras y del personal del centro, entregándoles un detalle y unas palabras de reconocimiento por el acompañamiento brindado a sus hijos durante esta etapa. Al acto también asistieron representantes municipales.

Así, Rocío Serrano, directora del centro, se despidió con unas palabras de ánimo para alentar los niños a afrontar con ilusión sus nuevas experiencias y recordando a quienes continúan en la escuela que el próximo curso volverán a encontrarse en un entorno siempre seguro.