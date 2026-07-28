La Escuela Infantil Municipal celebra la graduación de su alumnado de 2 a 3 años

La Escuela Infantil Municipal de Alhaurín el Grande puso el broche final al curso 2025-2026 con su tradicional fiesta de fin de curso y acto de graduación de los alumnos y alumnas de 2 a 3 años, una celebración que reunió a familias, docentes y representantes municipales en la Biblioteca Municipal.

El alumnado de las aulas Búhos y Delfines fue el gran protagonista de una tarde cargada de emoción, en la que los pequeños se despidieron de la escuela infantil para dar el salto a la etapa de Educación Infantil.

La concejala de Educación, Maribel Plaza, y la coordinadora de las Escuelas Infantiles Municipales, Rocío Serrano, acompañaron a las familias durante este acto.

La celebración continuó con las actuaciones preparadas por los distintos grupos, que hicieron las delicias de los asistentes y arrancaron sonrisas y aplausos.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la imposición de birretes a los alumnos que finalizan su etapa en la escuela infantil y la entrega de los detalles de graduación, un recuerdo para los pequeños de este importante día.

La fiesta concluyó con un ambiente de convivencia entre familias, profesorado y alumnado, que incluyeron bailes compartidos y gestos de agradecimiento hacia las educadoras por su dedicación durante todo el curso.

Con este acto, la Escuela Infantil Municipal puso el broche final al curso 2025-2026 y despidió al alumnado que en septiembre comenzarán una nueva etapa.